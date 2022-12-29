Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України Марлос близький до продовження кар'єри на батьківщині.

Марлос має пропозиції одразу від трьох бразильських клубів, серед яких Сан-Паулу, Атлетіко Паранаенсе та Атлетіко Мінейро, повідомляє Globoesporte.

"Історія завершена": Марлос вперше прокоментував відхід із Шахтаря

Також 33-річний півзахисник зацікавив клуби з Катару та ОАЕ. Марлос схиляється до варіантів на батьківщині і найближчими днями ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, нещодавно у Марлоса завершився контракт з Шахтарем, за який він виступав з 2014 року.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує