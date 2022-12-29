Марлос готується до підписання контракту з новим клубом
20:12 - Читать на русском
Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України Марлос близький до продовження кар'єри на батьківщині.
Марлос має пропозиції одразу від трьох бразильських клубів, серед яких Сан-Паулу, Атлетіко Паранаенсе та Атлетіко Мінейро, повідомляє Globoesporte.
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Також 33-річний півзахисник зацікавив клуби з Катару та ОАЕ. Марлос схиляється до варіантів на батьківщині і найближчими днями ухвалить остаточне рішення.
Нагадаємо, нещодавно у Марлоса завершився контракт з Шахтарем, за який він виступав з 2014 року.
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