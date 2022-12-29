Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине.

У Марлоса есть предложения сразу от трех бразильских клубов, среди которых Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе и Атлетико Минейро, сообщает Globoesporte.

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Также 33-летний полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ. Марлос склоняется к вариантам на родине и в ближайшие дни примет окончательное решение.

Напомним, недавно у Марлоса завершился контракт с Шахтером, за который он выступал с 2014 года.

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