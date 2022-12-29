Марлос готовится к подписанию контракта с новым клубом
20:13 - Читати українською
Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос близок к продолжению карьеры на родине.
У Марлоса есть предложения сразу от трех бразильских клубов, среди которых Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе и Атлетико Минейро, сообщает Globoesporte.
"История завершена": Марлос впервые прокомментировал уход из Шахтера
Также 33-летний полузащитник заинтересовал клубы из Катара и ОАЭ. Марлос склоняется к вариантам на родине и в ближайшие дни примет окончательное решение.
Напомним, недавно у Марлоса завершился контракт с Шахтером, за который он выступал с 2014 года.
"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter