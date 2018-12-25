Марку Сілва став першим тренером в АПЛ, який пропускав принаймні 6 голів з трьома різними клубами

Головний тренер Евертона Марку Сілва, програвши Тоттенхему, встановив цікавий антирекорд в АПЛ.

Зустріч зі "шпорами" в 18-му турі чемпіонату Англії завершилася для підопічних португальського наставника з рахунком 2:6.

Евертон – Тоттенхем – 2:6 – відео голів та огляд матчу

Евертон став уже третьою командою Марку Сілви в АПЛ, яка пропускала мінімум 6 голів в одному матчі, повідомляє Sportf.com.

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Ще дві подібні поразки трапилися з фахівцем у 2017-му році, коли він на чолі Халл Сіті програв все тому ж Тоттенхему (1:7) та з Уотфордом поступився Манчестер Сіті (0:6).