Евертон побудує новий стадіон

Ліверпульський Евертон оголосив про наміри побудувати нову арену, яка зможе приймати більше вболівальників, ніж нинішній стадіон "ірисок" – Гудісон Парк.

Евертон зібрався побудувати арену на 52 тисячі глядачів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новий стадіон "ірисок" знаходитиметься трохи північніше центра Ліверпуля, у районі Бремлі-Мур Док. Усю технічну документацію щодо будівництва боси клубу планують подати в другому півріччі 2019 року, а експлуатацію нового стадіону має розпочатися із сезону 2023/24.

Цікаво, що проектом також передбачена можливість розширення стадіону на ще 10 тисяч місць. Нинішня арена Евертона – Гудісон Парк – готова прийняти 39,5 тисяч уболівальників.