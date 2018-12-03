Марку Сілва спростував вибачення Клоппа

Головний тренер Евертона Марку Сілва спростував твердження Юргена Клоппа про те, що останній вибачився за шалене святкування перемоги Ліверпуля у мерсисайдському дербі.

"У мене він вибачення не просив. Чесно кажучи, я не бачив цього. Не знаю, що він зробив. Він, думаю, не очікував чогось подібного. Їм пощастило виграти, але це футбол.

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Я не кажу, що це відсутність поваги, адже я не бачив цей епізод. Коли побачу цей момент, можливо, зможу більше сказати про ситуацію", – цитує Сілву Daily Mail.

Напередодні головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вибачився за шалене святкування перемоги над Евертоном і заявив, що особисто попросив вибачення в португальського керманича "ірисок".

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