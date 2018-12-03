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Клопп вибачився за шалене святкування перемоги над Евертоном

00:31 240 Читать на русском
Клопп вибачився за шалене святкування перемоги над Евертоном
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після перемоги над Евертоном в матчі 14-го туру АПЛ.

"Я рідко бачив такі голи. Вони трапляються час від часу, але не так часто. Для здорового серця краще, якщо матчі вирішуються раніше.

Ліверпуль – Евертон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

По-перше, хотів вибачитися за свій забіг в кінці матчу. Я відразу ж вибачився перед Марку Сілвою (тренер Евертона. – прим. Футбол 24), я не хотів проявити неповагу.

Ми знали, наскільки сильний Евертон, вони були надзвичайно сильними, з ним важко грати. Нам пощастило з голом, але ідея була зрозуміла: ми хотіли виграти до останньої секунди.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Ми показували це, випускаючи на поле нападників. Думаю, що ми заслужили три очки", – цитує Клоппа ВВС.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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