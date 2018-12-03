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Ліверпуль – Евертон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

2 грудня 21:55 202 Читать на русском
Ліверпуль – Евертон – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ліверпуль – Евертон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліверпуль обіграв Евертон в матчі 14 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Евертон на Футбол 24.

АПЛ, 14 тур

Ліверпуль – Евертон – 1:0

Гол: Оріджі, 90+6

Перемогу своїй команді приніс Оріджі, який відзначився перед самісіньким фінальним свистком.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Таким чином 100-е мерсисайдське дербі на Енфілді завершилось перемогою Ліверпуля, який набирає 36 очок та зберігає відрив від Манчестер Сіті у 2 пункти. У Евертона 22 очки та 6 позиція.

Англія14 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Евертон: Неділя 02 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Евертон
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Ліверпуль - Евертон Евертон Евертон
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