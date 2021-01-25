Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо розповів, як проходить перший тренувальний збір "гірників" у Туреччині.

"Дощ вносить невеликі незручності, але все ж наша професія вимагає готовності в будь-який час року і за будь-якої погоди.

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Збори проходять добре: дуже багато відпрацьовуємо, відмінно тренуємося і з кожним днем стаємо кращими. Ми на правильному шляху. Думаю, до початку офіційних матчів підійдемо до стовідсоткової готовності", – цитує Антоніо офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що сьогодні, замість товариського матчу, донеччани проведуть два тренування. Вже завтра о 10 ранку "помаранчево-чорні" зіграють проти македонського Сілекса. Попередні два спаринги Шахтар звів до нічиїх з Лехом (1:1) та Лудогорцем (2:2).

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