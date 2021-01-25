Маркос Антонио: С каждым днем Шахтер становится все лучше
Полузащитник Шахтера Маркос Антонио рассказал, как проходит первый тренировочный сбор "горняков" в Турции.
"Дождь вносит небольшие неудобства, но все же наша профессия требует готовности в любое время года и при любой погоде.
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Сбор проходит хорошо: очень много отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем становимся лучше. Мы на правильном пути. Думаю, до начала официальных матчей подойдем к стопроцентной готовности", – цитирует Антонио официальный сайт Шахтера.
Добавим, что сегодня, вместо товарищеского матча, дончане проведут две тренировки. Уже завтра в 10 утра "оранжево-черные" сыграют против македонского Силекса. Предыдущие два спарринга Шахтер свел к ничьим с Лехом (1:1) и Лудогорцем (2:2).
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