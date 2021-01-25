"Дождь вносит небольшие неудобства, но все же наша профессия требует готовности в любое время года и при любой погоде.

Шахтер отменил один из спаррингов на сборах в Турции из-за вспышки коронавируса

Сбор проходит хорошо: очень много отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем ​​становимся лучше. Мы на правильном пути. Думаю, до начала официальных матчей подойдем к стопроцентной готовности", – цитирует Антонио официальный сайт Шахтера.

Добавим, что сегодня, вместо товарищеского матча, дончане проведут две тренировки. Уже завтра в 10 утра "оранжево-черные" сыграют против македонского Силекса. Предыдущие два спарринга Шахтер свел к ничьим с Лехом (1:1) и Лудогорцем (2:2).

Шахтар втратив перемогу над Лудогорцем, пропустивши двічі за три хвилини – Коноплянка забив, головна проблема залишилася