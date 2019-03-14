Маркос Антоніо: Після пропозиції Шахтаря я вже не думав про інші клуби

Бразильський новачок Шахтаря Маркос Антоніо розповів про те, як сприйняли пропозицію перейти у донецький клуб він та його родина, про своїх кумирів у футболі та різницю між Україною та Бразилією.

"Коли я отримав пропозицію від Шахтаря, то думав лише про цей клуб, і зараз дуже щасливий, що зробив правильний вибір. В Бразилії дуже добре знають Шахтар, особливо завдяки тим бразильцям, які тут грали: Жадсону, Вілліану, Фернандінью.

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Моя родина зраділа, що я переходжу в Шахтар, у цей великий клуб, особливо мої батьки, які багато мені дали.

Я знав, що Україна – дуже гарне місце. Також знав, що в Шахтарі багато бразильців і вони тут почуваються прекрасно. Тому я адаптуюся дуже швидко.

Мої кумири в сучасному футболі? Для мене це Каземіро та Коутінью, через ті якості, якими вони володіють. В Україні футбол трохи швидший, ніж у Бразилії, але завдяки якостям певних гравців Шахтаря я абсолютно комфортно почуваю себе на полі. Ми доповнюємо один одного", – сказав він під час офіційної презентації у якості новачка Шахтаря у четвер.

У новій команді Антоніо виступатиме під 88-м номером. Нагадаємо, 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе.

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