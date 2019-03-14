Маркос Антонио: После предложения Шахтера я уже не думал о других клубах

Бразильский новичок Шахтера Маркос Антонио рассказал о том, как восприняли предложение перейти в донецкий клуб он и его семья, о своих кумирах в футболе и разницу между Украиной и Бразилией.

"Когда я получил предложение от Шахтера, то думал только об этом клубе, и сейчас очень счастлив, что сделал правильный выбор. В Бразилии очень хорошо знают Шахтер, особенно благодаря тем бразильцам, которые здесь играли: Жадсону, Виллиану, Фернандиньо.

Тете: Сначала семья испугалась из-за моего перехода в Шахтер

Моя семья обрадовалась, что я перехожу в Шахтер, в этот великий клуб, особенно мои родители, которые многое мне дали.

Я знал, что Украина – очень хорошее место. Также знал, что в Шахтере много бразильцев и они здесь чувствуют себя прекрасно. Поэтому я адаптируюсь очень быстро.

Мои кумиры в современном футболе? Для меня это Каземиро и Коутиньо, из-за тех качеств, которыми они обладают. В Украине футбол немного быстрее, чем в Бразилии, но благодаря качествам определенных игроков Шахтера я абсолютно комфортно чувствую себя на поле. Мы дополняем друг друга", – сказал он во время официальной презентации в качестве новичка Шахтера в четверг.

В новой команде Антонио будет выступать под 88-м номером. Напомним, 18-летний Маркос является воспитанником Атлетико Паранаэнсе.

Маркос Антонио: что известно о новичке Шахтера