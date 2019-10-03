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Маркізіо оголосив про завершення кар'єри

17:23 316 Читать на русском
Маркізіо оголосив про завершення кар'єри
Клаудіо Маркізіо / Reuters

Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Клаудіо Маркізіо оголосив про завершення професіональної кар'єри.

"Я дав обіцянку дитині, яка мріяла стати гравцем. Сказав, що буду грати, поки буду відчувати диво здійснення мрії, виходячи на поле. В останні місяці мій розум і серце пережили змішані почуття, і я зрозумів, що більше не зможу виконувати свою обіцянку.

Маркізіо покинув Зеніт

Я не шкодую і вдячний родині, яка навчила мене дивитися в майбутнє. Так що дякую мрії. Ти дала мені сміливість, силу, успіх і, перш за все, радість", – написав Маркізіо в Instagram.

Зазначимо, 33-річний італієць виступав за Ювентус, Емполі і Зеніт. Також Маркізіо провів 55 матчів за збірну Італії.

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Avevo fatto una promessa al bambino che sognava di diventare un calciatore. Avrei continuato a giocare fino a quando, mettendo piede in campo, avessi sentito la meraviglia del sogno che si stava avverando. Negli ultimi mesi ho vissuto un contrasto tra mente e cuore e ho capito che stavo venendo meno alla mia promessa. Ci sono momenti in cui è giusto che il cuore prevalga sulla mente, per questo preferisco fermarmi. Lo faccio senza ripensamenti, insieme alla mia famiglia, che mi ha insegnato a guardare al futuro con curiosità, senza timore. E allora grazie sogno! Perché mi hai dato forza, coraggio, successo e soprattutto mi hai reso felice! . I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel of the dream coming true by stepping into the pitch. In the past months my mind and my heart went through mixed feelings and I finally understood I wasn’t fulfilling my promise anymore. There are times when it is right for the heart to prevail over the mind, that’s why I prefer to stop. I have no regrets, also thanks to my family that has taught me to eagerly look into the future. So, thank you dream! You gave me courage, strength, success and, above all, joy! #ForzaJuve #EmpoliFC #ДавайЗенит #VivoAzzurro #MC8 #future #mylife #myfamily @juventus @empoli_fc_official @zenit_spb @azzurri

Допис, поширений Claudio Marchisio (@marchisiocla8)

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Італія Ювентус Ювентус Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо
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