Маркізіо оголосив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Клаудіо Маркізіо оголосив про завершення професіональної кар'єри.

"Я дав обіцянку дитині, яка мріяла стати гравцем. Сказав, що буду грати, поки буду відчувати диво здійснення мрії, виходячи на поле. В останні місяці мій розум і серце пережили змішані почуття, і я зрозумів, що більше не зможу виконувати свою обіцянку.

Маркізіо покинув Зеніт

Я не шкодую і вдячний родині, яка навчила мене дивитися в майбутнє. Так що дякую мрії. Ти дала мені сміливість, силу, успіх і, перш за все, радість", – написав Маркізіо в Instagram.

Зазначимо, 33-річний італієць виступав за Ювентус, Емполі і Зеніт. Також Маркізіо провів 55 матчів за збірну Італії.

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