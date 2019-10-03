Маркізіо оголосив про завершення кар'єри

-
Соболь та Ко шокували Реал у Лізі чемпіонів: чому стало можливим "бельгійське диво"Ліга чемпіонів — 17:36 3605
-
Україна – Португалія: Сантуш оголосив перелік гравців на матч відбору Євро-2020 – Роналду у спискуЄвро-2020 — 15:59 2670
-
Пятов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScoredЛіга чемпіонів — 14:54 1358
-
Кубок України: Динамо та Шахтар зіграють між собою – результати жеребкування 1/8 фіналуКубок України — 13:12 21295
-
Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу – Динамо прийме ШахтарКубок України — 12:50 1428