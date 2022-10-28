"Пам'ятаю, перейшовши до Дніпра, я просив взяти в команду Евера Банегу, він тоді у Валенсії грав. В принципі ми домовилися, і він уже хотів їхати до Дніпра, причому безкоштовно. За контракт його не треба було платити, він просив зарплату близько двох мільйонів. У Дніпрі були футболісти, які отримували такі гроші.

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Я просив взяти цього гравця, він мені потрібний був, але мені відмовили. А у фіналі він вів гру іспанської команди і завдав нам безліч проблем. Банега у фіналі – це половина Севільї. Жалкую, що аргентинець тоді не в нашій команді грав", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що Евер Банега за свою кар'єру встиг пограти за Бока Хуніорс, Валенсію, Атлетіко, Севілью, Інтер, Ньюеллс Олд Бойз та Аль-Шабаб. Найуспішніший період його виступів припав якраз на Севілью, з якою він виграв 3 трофеї Ліги Європи, один з них – у 2015 році.

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