"Помню, перейдя в Днепр, я просил взять в команду Эвера Банегу, он тогда в Валенсии играл. В принципе, мы договорились, и он уже хотел ехать в Днепр, причем бесплатно. За контракт его не нужно было платить, он просил зарплату около двух миллионов. В Днепре были футболисты, получавшие такие деньги.

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Я просил взять этого игрока, он мне был нужен, но мне отказали. А в финале он вел игру испанской команды и доставил нам множество проблем. Банега в финале – это половина Севильи. Жаль, что аргентинец тогда не в нашей команде играл", – поделился Маркевич в интервью Fanday.

Отметим, что Эвер Банега за свою карьеру успел поиграть за Бока Хуниорс, Валенсию, Атлетико, Севилью, Интер, Ньюэллс Олд Бойз и Аль-Шабаб. Самый успешный период его выступлений пришелся как раз на Севилью, с которой он выиграл 3 трофея Лиги Европы, одно из них – в 2015 году.

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