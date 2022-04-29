"Чому залишився в Україні? Я на один день виїхав, вивіз онуків за кордон, бо це майбутнє сім'ї. А мені з дружиною куди їхати? Не хочеться мені їхати, бо тут багато роботи.

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Треба допомагати, хто чим може. Я – не виняток. Багато людей допомагають, це зараз наш обовязок. Я навіть про це не думав (про від'їзд – прим.).

У мене тут кафе на стадіоні (у Винниках поблизу Львова – прим.), то дівчата з перших днів війни готують їжу для воїнів наших і для тих поранених, які перебувають у госпіталі. Багато гуманітарки передали на схід. Хтось дає небагато грошей, я можу дати більше і даю. Хтось ще більше дає. Зараз це святе", – розповів Маркевич в ефірі YouTube-каналу Pressing.

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