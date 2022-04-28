Денис Босянок і Вадим Скічко захищають Україну від російської орди у ЗСУ.

Коментатори різних поколінь зустрілися під час проходження військової служби в українській армії. Вадим Скічко, який працює на MEGOGO, вступив до лав Збройних Сил України в середині квітня.

З'ясувалося, що українську землю захищає і його відомий колега – 48-річний Денис Босянок. Як відомо, коментатор каналу Спорт 1 народився у Росії, але ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції.

Світлину колег виклав Роман Бебех у Telegram-каналі Бомбардир.

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