"Могли випасти і кращі суперники. Боснія і Герцеговина – непроста команда, Фінляндія – теж. Про збірну Франції я взагалі не говорю. Виліт у Казахстан: якщо спарена гра, летіти туди і грати на штучному полі – завдання не з простих.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Проте ми повинні вийти з групи. Франція – явний фаворит, а ми претендуємо на друге місце. Збірній України треба буде добре попотіти в цій групі. Могло бути і краще з суперниками, але має бути все нормально", – зазначив Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

Результати жеребкування відбору ЧС-2022 – Україна постраждала через кліматичні обмеження, склад всіх груп