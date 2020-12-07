"Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина – непростая команда, Финляндия – тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле – задача не из простых.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Однако мы должны выйти из группы. Франция – явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины предстоит изрядно попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально", – отметил Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп