Андрій Шевченко довикликав Романа Безуса у табір "синьо-жовтих", інформує офіційний сайт УАФ. Наставник перевів гравця бельгійського Гента із резервного списку до основного.

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Таке рішення тренерський штаб ухвалив через складну кадрову ситуацію у команді – всі гравці Шахтаря залишились в Україні на самоізоляції через виявлений коронавірус у Степаненка та Пятова, Буяльський і Супряга не змогли приєднатись через отримані травми.

Роман Безус стане 22 гравцем, який буде готуватись до товариського поєдинку з французами, що відбудеться 7-го жовтня. Цей спаринг стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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