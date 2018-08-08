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Маркевич: Якщо я ще когось тренуватиму, то це буде моя остання команда

9 серпня 06:30 3 Читать на русском
Маркевич: Якщо я ще когось тренуватиму, то це буде моя остання команда
Мирон Маркевич / Фото з соцмереж

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич розповів про свої перспективи продовжити тренерську кар'єру.

"Звичайно, хотілося б ще попрацювати, просто у мене не так багато часу.

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Ту команду, яку я очолю, буде моєю останньою. Хочеться з нею досягти результату не гірше, ніж був у Дніпрі та Металісті. Якщо я щось таке знайду, дійсно серйозний проект, я обов'язково ще попрацюю", – сказав Маркевич в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Мирон Маркевич відомий за своєю роботою у Карпатах, Дніпрі, Металісті та збірній України.

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