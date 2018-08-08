Маркевич: Если я еще кого-то буду тренировать, то эта команда станет моей последней

Председатель комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич рассказал о своих перспективах продолжить тренерскую карьеру.

"Конечно, хотелось бы еще поработать, просто у меня не так много времени.

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Ту команду, которую я возглавлю, будет моей последней. Хочется с ней достичь результата не хуже, чем был в Днепре и Металлисте. Если я что-то найду, действительно серьезный проект, я обязательно еще поработаю", – сказал Маркевич в эфире канала Футбол 1.

Напомним, Мирон Маркевич известен по своей работе в Карпатах, Днепре, Металлисте и сборной Украины.

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