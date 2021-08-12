УАФ не відкидає варіант із призначенням 70-річного фахівця, стверджує Sport Arena.

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Маркевич може отримати оновлену пропозицію. Раніше тренер не зміг домовитися про умови співпраці з асоціацією і покинув посаду координатора збірних. Маркевич відмовився від контракту за схемою 1+1, а УАФ зосередилася на кандидатурі Реброва. Проте, проблеми з призначенням екс-коуча Динамо змусили функціонерів до пошуку альтернатив.

Відзначимо, що Мирон Маркевич очолював збірну України впродовж нетривалого періоду в 2010 році, але не працював головним тренером із 2016-го.

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