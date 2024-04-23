Взимку шеф-скаутом Карпат став Гліб Корнієнко, який багато років працював на Шахтар. Однак фахівець не зміг відразу принести користь клубу. Львів'яни за його рекомендаціями підписали лише Аріельсона, якого Корнієнко раніше рекомендував у Полісся.

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За інформацією Sport.ua, причиною відсутності продуктивності став конфлікт із головним тренером, якого не влаштовує бачення скаута. Маркевич нібито хоче, щоб Карпати підписували вже сформованих, готових футболістів із Бразилії, які відразу даватимуть результат. Натомість Корнієнко пропонує молодих бразильців, яких ще потрібно формувати. Всі кандидатури шеф-скаута клубу були відхилені Мироном Богдановичем.

Варто зауважити, що Гліб Корнієнко мешкає у місті Сан Паулу та спеціалізується на бразильському ринку. За час роботи в Шахтарі він був причетним до багатьох зіркових трансферів "гірників" – Манор Соломон, Додо, Тете, Вінісіус Тобіас, Маркос Антоніо та Фернандо.

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