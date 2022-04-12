"Потрібно збирати хлопців. Часу лишилося мало. Ми бачимо, що Шахтар та Динамо вже почали грати в Європі. Це добре, але у збірної своя програма і незабаром потрібно зібрати футболістів.

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Упевнений, що весь травень збірна має тренуватись разом. Наші легіонери у тонусі. Вважаю, що місяця насиченої підготовки має вистачити національній збірній України, щоб якісно підготуватися до ігор із Шотландією, і, сподіваюся, з Уельсом", – цитує Маркевича Sport Arena.

Нагадаємо, команда Олександра Петракова у березні мала зіграти матчі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, але через напад окупантської армії Росії поєдинки перенесли. Очікується, що Україна зіграє з Шотландією на початку червня.

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