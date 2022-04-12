"Нужно собирать ребят. Времени осталось мало. Мы видим, что Шахтер и Динамо уже начали играть в Европе. Это хорошо, но у сборной своя программа и вскоре нужно собрать футболистов.

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Уверен, что весь май сборная должна тренироваться вместе. Наши легионеры в тонусе. Считаю, что месяца насыщенной подготовки должно хватить национальной сборной Украины, чтобы качественно подготовиться к играм с Шотландией, и, надеюсь, с Уэльсом", – цитирует Маркевича Sport Arena.

Напомним, команда Александра Петракова в марте должна была сыграть матчи плей-офф квалификации на ЧМ-2022, но из-за нападения оккупантской армии России поединки перенесли. Ожидается, что Украина сыграет с Шотландией в начале июня.

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