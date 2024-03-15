"Считаю, что счет соответствует тому, что происходило на поле. Мы решали свои вопросы, а Шахтер – свои. Это был просто контрольный поединок, без психологической нагрузки.

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Конечно, нам хотелось себя проявить и показать, что мы можем на сегодня. Считаю, что получился хороший спарринг, но сейчас нам надо переключиться на наши соревнования. На 80% мы уже определились с составом на матч против Полтавы.

Сегодня нам легко забили два гола и над этим нам надо поработать. Следует признать, что в Первой лиге против нас такие нападающие, как у Шахтера, не играли. Возможно, наши игроки думали, что будет просто. Немножко опустили наших футболистов на землю и это очень хорошо. У нас есть неделя, чтобы поработать над нашими ошибками. Ну и над реализацией моментов, ведь их сегодня было достаточно и надо было забивать.

Новички себя проявили довольно неплохо, но конечно, стоит еще поработать. Они не так давно в команде и пока не чувствуют ритма нашей игры. В конце концов, есть еще неделя, будем подтягивать их", – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, Карпаты стартуют во втором круге Первой лиги 23 марта матчем против Полтавы.

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