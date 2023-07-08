"Демонструвати дриблінг я любив змалечку, – пояснює Євген. – У моєму рідному Токмаку не було якісного трав’яного поля, тож перші кроки я робив на паркеті, коли грав у футзал. Потім розвинув ці навички у Запоріжжі. Мені пощастило з тренером – Володимир Шаповалов не забороняв брати ініціативу на себе, не сварив, якщо я втрачав м’яч.

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В іспанському Депортіво Фабріль я прокачав ці навички та став більше працювати у відборі. Іспанія – це хороша школа. В міжсезоння я мав пропозиції від кількох клубів УПЛ. Але перспектива попрацювати з Мироном Маркевичем видалася найпривабливішою", – цитує Євгена прес-служба "левів".

Нагадаємо, в минулому сезоні Підлепенець виступав за СК Дніпро-1 на правах оренди, разом з яким виборов срібні медалі української Прем'єр-ліги.

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