"Демонстрировать дриблинг я любил с детства, – объясняет Евгений. – В моем родном Токмаке не было качественного травяного поля, поэтому первые шаги я делал на паркете, когда играл в футзал. Потом развил эти навыки в Запорожье. Мне повезло с тренером - Владимир Шаповалов не запрещал брать инициативу на себя, не ругал, если я терял мяч.

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В испанском Депортиво Фабриль я прокачал эти навыки и стал больше работать в отборе. Испания – это хорошая школа. В межсезонье у меня были предложения от нескольких клубов УПЛ. Но перспектива поработать с Мироном Маркевичем оказалась самой привлекательной", – цитирует Евгения пресс-служба "львов".

Напомним, в прошлом сезоне Пидлепенец выступал за СК Днепр-1 на правах аренды, вместе с которым завоевал серебряные медали украинской Премьер-лиги.

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