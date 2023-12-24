"Не слід очікувати значних кадрових пертурбацій. Адже з кістяком Карпат ми вже визначились, ці гравці виправдали наші сподівання, їм можна довіряти.

Маркевич анонсував появу в Карпатах зіркового асистента – раніше він допоміг вивести Дніпро в фінал Ліги Європи

Звичайно, Карпати продовжують активно працювати на трансферному ринку, перемовини ведуться з трьома легіонерами, кількома українськими виконавцями. Але це підсилення буде точковим, максимум 5-6 новачків. З ними намагатимемось визначитись до від'їзду на закордонні збори", – цитує Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, Карпати впевнено виграли свою групу Першої ліги в осінній частині сезону, набравши 45 очок за 18 матчів. Львів'яни зазнали лише однієї поразки – найменше з-поміж 20 команд ліги.