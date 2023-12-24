"Не следует ожидать значительных кадровых пертурбаций. Ведь с костяком Карпат мы уже определились, эти игроки оправдали наши надежды, им можно доверять.

Маркевич анонсировал появление в Карпатах звездного ассистента – раньше он помог вывести Днепр в финал Лиги Европы

Конечно, Карпаты продолжают активно работать на трансферном рынке, переговоры ведутся с тремя легионерами, несколькими украинскими исполнителями. Но это усиление будет точечным, максимум 5-6 новичков. С ними будем пытаться определиться до отъезда на заграничные сборы", – цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, Карпаты уверенно выиграли свою группу Первой лиги в осенней части сезона, набрав 45 очков за 18 матчей. Львовяне потерпели только одно поражение – меньше всех из 20 команд лиги.

Жирона для еще одного украинца – недооцененная звезда Руха, судьбоносная миссия Смалийчука