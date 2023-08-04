Львовская команда получит очередного новичка. Как информирует ТаТоТаке, полузащитник Шахтера Максим Чех подписал контракт с Карпатами.

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У 24-летнего футболиста закончилось соглашение с "горняками". К львовянам он перейдет в статусе свободного агента. Напомним, что Максим Чех – воспитанник Шахтера, однако ни одного матча за первую команду он не сыграл.

Полузащитник почти всю карьеру путешествовал по арендам. Последним клубом Чеха был азербайджанский Сабаил, за который он сыграл в 31 матче и забил два гола. Максим вместе со сборной Украины U-20 получал титул чемпиона мира.

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