"На посаду наставника збірної України претендують Йовічевіч та Скрипник? Хороші тренери, але вони працюють. Йовічевіч Шахтар кине? Напевно, нереально. Скрипник? Можливо, але теж у нього контракт із Ворсклою. Складно.

Маркевич міг очолити збірну України ще до Шевченка – домовленості з тренером не виконали

Призначення Ротаня? Я відразу сказав, що цього не треба було робити. Не потрібно було взагалі пропонувати. Ротань – хлопець такий, що, напевно, не зміг відмовити. Але, як показав час, йому не потрібно було погоджуватися, а зосередитися на молодіжній збірній.

Тому що фінал Євро-2023 серед молоді попереду, дай Боже, щоб ми на Олімпіаду поїхали, і йому треба на чомусь одному сконцентруватися. Побув Руслан і, думаю, що далі йому не треба вже", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що в березні обов'язки головного тренера виконував Руслан Ротань, який також працює в Україні U-21 та Олександрії.

Збірну України можуть зняти з відбору Євро-2024 – юрист озвучив наслідки приголомшливої ініціативи Кабміну