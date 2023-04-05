Маркевич не розуміє рішення Ротаня тимчасово очолити збірну України: "Цього не треба було робити"
Іменитий український тренер Мирон Маркевич оцінив ситуацію навколо посади наставника збірної України.
"На посаду наставника збірної України претендують Йовічевіч та Скрипник? Хороші тренери, але вони працюють. Йовічевіч Шахтар кине? Напевно, нереально. Скрипник? Можливо, але теж у нього контракт із Ворсклою. Складно.
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Призначення Ротаня? Я відразу сказав, що цього не треба було робити. Не потрібно було взагалі пропонувати. Ротань – хлопець такий, що, напевно, не зміг відмовити. Але, як показав час, йому не потрібно було погоджуватися, а зосередитися на молодіжній збірній.
Тому що фінал Євро-2023 серед молоді попереду, дай Боже, щоб ми на Олімпіаду поїхали, і йому треба на чомусь одному сконцентруватися. Побув Руслан і, думаю, що далі йому не треба вже", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, що в березні обов'язки головного тренера виконував Руслан Ротань, який також працює в Україні U-21 та Олександрії.
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