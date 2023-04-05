"На должность наставника сборной Украины претендуют Йовичевич и Скрипник? Хорошие тренеры, но они работают. Йовичевич Шахтер бросит? Наверное, нереально. Скрипник? Возможно, но тоже у него контракт с Ворсклой. Сложно.

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Назначение Ротаня? Я сразу сказал, что этого не надо было делать. Не нужно было вообще предлагать. Ротань – парень такой, что, наверное, не смог отказать. Но, как показало время, ему не нужно было соглашаться, а сосредоточиться на молодежной сборной.

Потому что финал Евро-2023 среди молодежи впереди, дай Бог, чтобы мы на Олимпиаду поехали, и ему надо на чем-то одном сконцентрироваться. Побыл Руслан и, думаю, что дальше ему не надо уже", – поделился Маркевич в интервью Fanday.

Напомним, что в марте обязанности главного тренера исполнял Руслан Ротань, который также работает в Украине U-21 и Александрии.

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