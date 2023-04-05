Маркевич міг очолити збірну України ще до Шевченка – домовленості з тренером не виконали
Відомий український тренер Мирон Маркевич розповів, як міг стати наставником збірної України.
"Вацко заявив, що нинішнє керівництво УАФ не пустить мене на посаду наставника збірної України? Усе правильно він сказав. У мене була домовленість із Павелком. Ще до Шевченка він пропонував мені очолити національну збірну України, потім попросив поступитися Шевченку. Ну, я поступився.
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Потім домовилися, що Шевченко йде, а я приймаю збірну – і все. А що там сталося – чи він не захотів, чи хтось інший. Мені складно сказати.
Що думаю щодо того, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак проти приходу Сергія Реброва, поки в УАФ працює Павелко? Якби була заява Єрмака, що таке дійсно мало місце бути, то я розумію. А так... Може так, а може й ні. Це все тільки домисли", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, Маркевич очолював збірну України з лютого до серпня 2010 року, поєднуючи роботу з тренерством у Металісті. За цей час здобув з національною командою 3 перемоги та 1 нічию. Через зняття з харків'ян очок за нібито договірний матч з Карпатами в УПЛ, на знак протесту подав у відставку.
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