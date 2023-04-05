"Вацко заявив, що нинішнє керівництво УАФ не пустить мене на посаду наставника збірної України? Усе правильно він сказав. У мене була домовленість із Павелком. Ще до Шевченка він пропонував мені очолити національну збірну України, потім попросив поступитися Шевченку. Ну, я поступився.

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Потім домовилися, що Шевченко йде, а я приймаю збірну – і все. А що там сталося – чи він не захотів, чи хтось інший. Мені складно сказати.

Що думаю щодо того, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак проти приходу Сергія Реброва, поки в УАФ працює Павелко? Якби була заява Єрмака, що таке дійсно мало місце бути, то я розумію. А так... Може так, а може й ні. Це все тільки домисли", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Маркевич очолював збірну України з лютого до серпня 2010 року, поєднуючи роботу з тренерством у Металісті. За цей час здобув з національною командою 3 перемоги та 1 нічию. Через зняття з харків'ян очок за нібито договірний матч з Карпатами в УПЛ, на знак протесту подав у відставку.

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