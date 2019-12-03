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Маркевич назвав трьох найкращих гравців України у 2019 році

19:13 288 Читать на русском
Маркевич назвав трьох найкращих гравців України у 2019 році
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Колишній наставник Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич виділив трьох гравців в українському футболі, які, на його думку, найкраще проявили себе у 2019-му році.

"Для мене всі, хто був у номінації "Гравець року", – класні футболісти. Не хочеться когось виділяти.

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Мені в 2019-му році сподобалася гра Миколенка. Як завжди, добре виглядав Тайсон. Мабуть, ще виділю Дениса Попова. Так само яскраво проявили себе наші тренери – Андрій Шевченко, Олександр Петраков і Віктор Скрипник, які були представлені в номінації "Тренер року", – цитує Маркевича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за версією премії "Футбольні зірки України-2019" найкращим футболістом став півзахисник Шахтаря Тайсон. В опитуванні він випередив свого одноклубника Марлоса та хавбека Динамо Віктора Циганкова.

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Теги
Тайсон Тайсон Мирон Маркевич Віталій Миколенко Віталій Миколенко Денис Попов Денис Попов
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