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Тайсон: Після слів Шевченка емоції просто переповнюють

09:13 2155 Читать на русском
Тайсон: Після слів Шевченка емоції просто переповнюють
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон виграв нагороду найкращому футболістові України 2019 року і відреагував на слова підтримки Андрія Шевченка.

"Я дуже щасливий, що отримав цю нагороду. Хлопець, який поїхав з Бразилії в 2010 році, гнався за мрією.

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Дякую партнерам по клубу, тренерам. Хочу подякувати своїй дружині, яка сьогодні тут зі мною, як і завжди. Емоції просто переповнюють після слів Андрія Шевченка. Велике дякую", – сказав Тайсон.

До слова, лідер "гірників" у боротьбі за нагороду випередив свого одноклубника Марлоса і хавбека Динамо Віктора Циганкова. Тайсон у сезоні 2018/19 став чемпіоном України, а також володарем Кубка. Капітан донеччан вже встиг відзначитися сімома голами і шістьма асистами в новому сезоні УПЛ.

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Тайсон Тайсон Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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