"Не знаю, хто одужає до гри з Вірменією. Але треба, щоб хтось грав угорі головою, бо в Шотландії не було жодного гравця, який добре грає головою. Опорна зона ще така, скажімо, не зовсім вдала. Це наша найбільша проблема.

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Не хочу думати про те, що ми не виграємо. І футболісти так мають виходити на поле, з упевненістю, що ми переможемо. От і все. Іншого виходу немає. Але це буде не так просто. Потрібно віддаватись грі, а не думати, що ми до гри вже переможці", – поділився Маркевич в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що поєдинок з Вірменією відбудеться вже сьогодні, 24 вересня, початок о 16:00. Україна наразі друга в групі B1, відстаючи від Шотландії на 2 пункти.

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