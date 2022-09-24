"Не знаю, кто выздоровеет к игре с Арменией. Но нужно, чтобы кто-то играл вверху головой, а то в Шотландии не было ни одного игрока, который хорошо играет головой. Опорная зона еще такая, скажем так, не совсем удачная. Это наша самая большая проблема.

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Не хочу думать о том, что мы не выиграем. И футболисты так должны выходить на поле, с уверенностью, что мы победим. Вот и все. Другого выхода нет. Но это будет не так и просто. Нужно отдаваться игре, а не думать, что мы до игры уже победители", – сказал Маркевич в интервью Fanday.

Добавим, что поединок с Арменией состоится уже сегодня, 24 сентября, в 16:00. Украина вторая в группе B1, отставая от Шотландии на 2 пункта.

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