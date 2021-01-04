"Час у Шахтарі – дуже класний період для мене, мого життя і кар'єри. Разом з Луческу ми перемагали, це дуже пам'ятно.

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Він для мене як батько, я завжди розмовляю з ним по телефону. Містер говорив мені, що у нього є пропозиція від Динамо. Я сказав, що не зовсім це підтримую, але розумію, що це хороший хід для його кар'єри. Зараз я вболіваю за Луческу, але не за Динамо", – сказав Жадсон у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Жадсон виступав у Шахтарі з 2005 по 2011 роки і за цей час став з "гірниками" п'ятиразовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка та Суперкубка України та завоював з донецькою командою Кубок УЄФА.

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