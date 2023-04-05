"Вацко заявил, что нынешнее руководство УАФ не пустит меня на должность наставника сборной Украины? Все правильно он сказал. У меня была договоренность с Павелко. Еще до Шевченко он предлагал мне возглавить национальную сборную Украины, потом попросил уступить Шевченко. Ну я уступил.

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Потом договорились, что Шевченко уходит, а я принимаю сборную – и все. А что там произошло – или он не захотел, или кто-то другой. Мне сложно сказать.

Что думаю насчет того, что глава Офиса Президента Андрей Ермак против прихода Сергея Реброва, пока в УАФ работает Павелко? Если бы было заявление Ермака, что такое действительно имело место быть, то я понимаю. А так... Может так, а может и нет. Это все только домыслы", – поделился Маркевич в интервью Fanday.

Напомним, Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года, совмещая работу с тренерством в Металлисте. За это время одержал с национальной командой 3 победы и 1 ничью. Из-за снятия с харьковчан очков за якобы договорной матч с Карпатами в УПЛ, в знак протеста подал в отставку.

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