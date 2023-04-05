Маркевич мог возглавить сборную Украины еще до Шевченко – договоренности с тренером не выполнили
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как мог стать наставником сборной Украины.
"Вацко заявил, что нынешнее руководство УАФ не пустит меня на должность наставника сборной Украины? Все правильно он сказал. У меня была договоренность с Павелко. Еще до Шевченко он предлагал мне возглавить национальную сборную Украины, потом попросил уступить Шевченко. Ну я уступил.
Вацко – о шансах Маркевича возглавить сборную Украины: "Превратили выборы главного тренера в клоунаду"
Потом договорились, что Шевченко уходит, а я принимаю сборную – и все. А что там произошло – или он не захотел, или кто-то другой. Мне сложно сказать.
Что думаю насчет того, что глава Офиса Президента Андрей Ермак против прихода Сергея Реброва, пока в УАФ работает Павелко? Если бы было заявление Ермака, что такое действительно имело место быть, то я понимаю. А так... Может так, а может и нет. Это все только домыслы", – поделился Маркевич в интервью Fanday.
Напомним, Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года, совмещая работу с тренерством в Металлисте. За это время одержал с национальной командой 3 победы и 1 ничью. Из-за снятия с харьковчан очков за якобы договорной матч с Карпатами в УПЛ, в знак протеста подал в отставку.
Сборную Украины могут снять с отбора Евро-2024 – юрист озвучил последствия шокирующей инициативы Кабмина