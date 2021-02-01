Колишній наставник Дніпра та Металіста розповів про переходи своїх гравців у європейські клуби.

"Тайсон повинен був їхати в Челсі. Його вже хотіли купувати, але у нього не було матчів за збірну. А в Англії, по-моєму, треба, щоб було п'ять матчів за збірну. Тому не вийшло.

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Соса пішов в Атлетіко – став чемпіоном, Жажа поїхав у Туреччину – також став чемпіоном, Канкаву забрав Реймс, Калініч пішов. Ту команду взагалі розібрали. Шахова та Матоса забрав до себе ПАОК.

Найсмішніше, що Дніпро за цих гравців не взяв гроші, вони майже всі безкоштовно пішли. Той же Бойко. Всю команду розібрали, а толку ніякого", – сказав Маркевич в ефірі Профутбол Digital.

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