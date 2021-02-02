"Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы предложение было из Украины, хочется закончить здесь. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся, то мне сам бог велел.

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С удовольствием еще бы поработал, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках. А под еврокубки нужны соответствующие футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с Металлистом шага не хватило, то уже хочешь такого экстрима. Оно захватывает, хочется вновь сделать что-то такое.

Но кто-то должен психануть и потратить финансы, без этого нереально что-то сделать. Бюджет клуба должен быть 30-40 миллионов долларов, это бюджет средних европейских клубов. А когда команды ездят на автобусах и поездах, сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть весомый проект. Возможно, кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье или Одессе. Сейчас большие города спят, нет серьезных команд", – сказал Мирон Маркевич в интервью Профутбол Digital.

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