Президент Вереса Іван Надєїн висловився про завдання команди на майбутній сезон української Прем'єр-ліги, заявивши, що його команда готова боротися з усіма.

"Для нас основне завдання – вигравати в кожній грі. Але місце в топ-10 – це буде результат, в який ми себе реально оцінюємо.

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Перші два матчі з Шахтарем та Поліссям? Треба буде в двох матчах набирати три очки мінімум. Ми будемо непростим суперником для будь-якої команди. І Шахтарю буде непросто, і з Поліссям будемо грати на перемогу.

У нас там не перші два тури, а перші чотири непрості — команди, які грають в єврокубках і перебуватимуть на піку форми. Та насправді кожен матч буде непростий, тому маємо боротися на полі, демонструвати характер і досягати результату", – сказав Надєїн в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Верес змінив тренера після завершення минулого сезону. Команду з Рівного очолив Сергій Лавриненко, який змінив на посаді наставника Юрія Вірта.