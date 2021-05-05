"Коментар по сьогоднішній грі буде коротким. З огляду на те, що від останнього нашого матчу не минуло навіть трьох днів, ми вирішили зіграти від оборони і велику увагу приділили організації гри. Було зрозуміло, що нам пресингувати чемпіона України буде складно. Загалом у першому таймі це дало результат. У нас були моменти. Можна було забивати, але десь фортуна від нас відвернулася.

Ефектні сейви Бойка та сенсація у відеоогляді матчу Динамо – Маріуполь

У другому таймі, коли у нас стало на одного гравця більше, ми повинні були пресингувати. Це було б логічно. Але, на жаль, у нас не було сил. Андрій Кулаков попросив заміну на розминці. Сікан, Очеретько, Биков... У нас було багато втрат. Але добре, що взяли очко з чемпіонами. Не хочу применшувати заслугу Динамо, але вони сьогодні нічого не створили біля наших воріт. Це для нас дуже добре.

Для того, щоб бити по воротах, потрібно підготувати ситуацію. Для того, щоб грати на рівних з Динамо, потрібна свіжість. Якби це була інша команда, то можна було б говорити про удари. А так – це Динамо. Команда Ліги чемпіонів. І для того, щоб створювати моменти з таким суперником, ми мали бути у повній бойовій готовності.

Луческу – про втрату очок у матчі з Маріуполем: Після чемпіонства складно мотивувати гравців

Матч з Десною? У неділю нам не допоможе Кулаков. Також пропускають Танковський і Топалов. Але нічого, будемо працювати, у нас є хлопці, які зможуть їх замінити", – цитує Маркевича офіційний сайт азовців.

До слова, Маріуполь набрав 23 залікові бали та піднявся на 11 сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Остапа Маркевича майже гарантувала собі збереження прописки в еліті на сезон 2021/22.

Динамо в меншості не обіграло Маріуполь в матчі УПЛ – команда Луческу обірвала розкішні серії