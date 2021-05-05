"Комментарий по сегодняшней игре будет коротким. Учитывая то, что от последней нашей игры не прошло даже трех дней, мы решили сыграть от обороны и большое внимание уделили организации нашей игры. Было понятно, что нам прессинговать чемпиона Украины будет сложно. И, в целом, в первом тайме это дало результат. У нас были моменты. Можно было забивать, но где-то фортуна от нас отвернулась.

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Во втором тайме, когда у нас стало на одного игрока больше, мы должны были прессинговать. Это было бы логично. Но, к сожалению, у нас не было сил. Андрей Кулаков попросил замену на разминке. Сикан, Очеретько, Быков… У нас было много потерь. Но хорошо, что взяли очко с чемпионами. Не хочу преуменьшать заслугу Динамо, но они сегодня ничего не создали у наших ворот. Это для нас очень хорошо.

Для того, чтобы бить по воротам, нужно подготовить ситуацию. Для того, чтобы играть на равных с Динамо, нужна свежесть. Если бы это была бы другая команда, то можно было бы говорить об ударах. А так, это Динамо. Команда Лиги чемпионов. И для того, чтобы создавать моменты с таким соперником, мы должны были быть в полной боевой готовности.

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Матч с Десной? В воскресенье нам не поможет Кулаков. Также пропускают Танковский и Топалов. Но ничего, будем работать, у нас есть ребята, которые смогут их заменить", – цитирует Маркевича официальный сайт азовцев.

К слову, Мариуполь набрал 23 зачетных балла и поднялся на 11 строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Остапа Маркевича почти гарантировала себе сохранение прописки в элите на сезон 2021/22.

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