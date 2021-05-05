"Результат, вважаю, по грі. Обидві команди створили не дуже багато моментів. Господарі поля були дуже мотивовані, це було видно й по тому, як вони боролися на полі, й за кількістю жовтих карток.

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Водночас у них хороша команда, технічні гравці, які намагалися тримати м'яч внизу та будувати атаки через короткий пас. Повторюся, результат відповідає тій грі, яка була на полі. Після того, як чемпіонство було завойоване, складно мотивувати гравців. Звідси й така гра.

Поле нове, але м'яч рухався досить непередбачувано. Особливо, коли воно було сухим, то гальмувало гру. Але я вітаю господарів із таким газоном, оскільки він буде триматися і в холодну пору року. Дуже важливо, що такі поля є і їх роблять в Україні.

Чому Супряги не побачили на полі? Якби я міг, то випустив би всіх 20 футболістів. Але, на жаль, у нас лише п'ять замін, тим паче після вилучення Де Пени було доволі складно робити заміни. Я намагався дати якомога більше ігрового часу тим гравцям, які будуть виступати за свої національні збірні на Євро, щоб вони підійшли до турніру в хорошій формі", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

До слова, Динамо оформило дострокове чемпіонство у 23-му турі. Наразі команда Луческу випереджає Шахтар на 14 очок, але "гірники" свій матч зіграють завтра.

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