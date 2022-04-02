"Я взагалі від військової справи дуже далека людина. У мене у сім'ї дуже багато військових: мій дід був військовим, моя бабуся на польовій кухні працювала, всі найближчі родичі були військовими. Через покоління я взагалі ніякого відношення не маю до військової справи.

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Але те, що я бачу і те, що читаю, – просто низький уклін нашим ЗСУ, теробороні, усім добровольцям. Наскільки вони професійно, якісно все роблять.

Єдине, про що я зараз жалкую, якщо повернутися назад, я пройшов би хоча б ази військової справи. Я думаю, що після цих подій, уряд введе закони, щоб держава була готова до таких ситуацій. На прикладі того ж таки Ізраїлю, коли один сусід – агресор, а інший – зрадник. Попри деякі домовленості, щось може статися, і кожен громадянин повинен знати, що робити у такій ситуації.

Коли я сидів у підвалі, дивлячись на трьох дітей, розумів, що якщо до мене прийдуть, у мене навіть немає зброї. Я брав у садівника лопату, щоб засадити, якщо хтось буде ломитися. Це єдине, що я міг зробити, бо я ніколи в житті не тримав зброю.

Ми повинні згадувати про ЗСУ не лише в таких ситуаціях, а бути вдячними як нашим прадідам, які від фашистів нас врятували. Так само і нашим хлопцям, які нас охороняють, ми маємо бути вдячними протягом усього нашого життя", – сказав Степаненко у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, українці вже 38-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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