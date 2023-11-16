"На мій погляд, цей спаринг потрібний. По-перше, у керманича Сергія Реброва буде нагода переконатися, в якому ігровому тонусі перебувають футболісти, яких він викликав на збір.

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По-друге, з'явиться можливість переглянути тих гравців, які вперше запрошені до головної команди країни чи мали недостатню ігрову практику. По-третє, не виключено, що Сергій Ребров захоче перевірити ефективність деяких тактичних схем, які збирається застосувати у вирішальному поєдинку відбору на Євро-2024 – з італійцями. Звичайно, було б чудово, якби спаринг-партнер діяв у стилі "Скуадри Адзурри", але це вже, як вийде.

І ще на один нюанс слід обов'язково звернути увагу. Дуже важливо, аби в Гданську обійшлося без травм, тому порадив би нашим хлопцям бути максимально сконцентрованими", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, товариський матч з Лехією відбудеться вже сьогодні, 16 листопада, о 17:00. Поєдинок пройде за зачиненими дверима без камер.

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