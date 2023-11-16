"На мой взгляд, этот спарринг нужен. Во-первых, у рулевого Сергея Реброва будет возможность убедиться, в каком игровом тонусе находятся футболисты, которых он вызвал на сбор.

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Во-вторых, появится возможность посмотреть тех игроков, которые впервые приглашены в главную команду страны или имели недостаточную игровую практику. В-третьих, не исключено, что Сергей Ребров захочет проверить эффективность некоторых тактических схем, которые собирается применить в решающем поединке отбора на Евро-2024 – с итальянцами. Конечно, было бы здорово, если бы спарринг-партнер действовал в стиле "Скуадры Адзурры", но это уже, как получится.

И еще на один нюанс следует обязательно обратить внимание. Очень важно, чтобы в Гданьске обошлось без травм, поэтому посоветовал бы нашим ребятам быть максимально сконцентрированными", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, товарищеский матч с Лехией состоится уже сегодня, 16 ноября, в 17:00. Поединок пройдет за закрытыми дверями без камер.

Украина – Лехия: анонс товарищеского матча