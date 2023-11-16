"Чи спілкувався вже з кимось зі збірників? Поки ні – потрібно зберігати бойовий дух і дух суперництва.

Судаков зізнався, ким захоплюється у збірній Італії і на що проміняв би вихід України на чемпіонат Європи

Якими були перші думки, коли дізнався, що буду грати проти збірної України? Хочеться побачити свої здібності на фоні такої сильної команди. В першу чергу, хочеться сказати про високі командні якості нашої збірної. Окремо виділив би Судакова і Циганкова, в яких є чому навчитись.

Щодо Лехії... У нас буде далеко не оптимальний склад – п'ять основних гравців вирушили у свої збірні. Крім того, переважна кількість основних травмована. Але, в першу чергу, це тренувальний матч, хоча, звісно, в ньому ми теж хочемо перемогти", – сказав Хлань у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, товариський матч з Лехією відбудеться вже сьогодні, 16 листопада, о 17:00. Поєдинок пройде за зачиненими дверима без камер.

Україна – Лехія: анонс товариського матчу